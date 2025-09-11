Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:29

В России появился халяльный компьютерный клуб

Халяльный компьютерный клуб открыли в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане начал работу первый халяльный компьютерный клуб, сообщил Telegram-канал Mash Gor. В нем предусмотрены специальные правила и функции, соответствующие мусульманским традициям.

Клуб оснащен системой антимата — она моментально реагирует на ругательства и просит сдерживать речь. Также внутри работают таймеры для напоминания о времени намаза и проводятся викторины по исламу. Азан транслируется через акустику зала, а по пятницам клуб закрыт с 09:00 до 13:00 — в это время принято быть на джума-намазе.

Проект позиционируется как место, сочетающее современные технологии и духовные ценности. Инициаторы уверены, что подобный формат привлечет молодежь, заинтересованную в безопасной и этичной среде для гейминга.

Ранее вице-президент Сбербанка Олег Ганеев заявил, что финорганизация откроет в Москве первый офис партнерского (исламского) финансирования. Оно предполагает запрет на классические банковские услуги, в частности брать деньги под процент. Вместо выдачи подобных займов организации предоставляют такие услуги, как лизинг или долевое финансирование.

Дагестан
клубы
компьютеры
ислам
мусульмане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Школьник упал в реку с самокатом и выжил
Бьют мигрантов, шантажируют «педофилов»: что за банду поймали в Ижевске?
Собянин сообщил об изменениях в работе московского метро
В ГД предложили привлечь Пугачеву к уголовной ответственности
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.