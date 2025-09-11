В России появился халяльный компьютерный клуб

В Дагестане начал работу первый халяльный компьютерный клуб, сообщил Telegram-канал Mash Gor. В нем предусмотрены специальные правила и функции, соответствующие мусульманским традициям.

Клуб оснащен системой антимата — она моментально реагирует на ругательства и просит сдерживать речь. Также внутри работают таймеры для напоминания о времени намаза и проводятся викторины по исламу. Азан транслируется через акустику зала, а по пятницам клуб закрыт с 09:00 до 13:00 — в это время принято быть на джума-намазе.

Проект позиционируется как место, сочетающее современные технологии и духовные ценности. Инициаторы уверены, что подобный формат привлечет молодежь, заинтересованную в безопасной и этичной среде для гейминга.

Ранее вице-президент Сбербанка Олег Ганеев заявил, что финорганизация откроет в Москве первый офис партнерского (исламского) финансирования. Оно предполагает запрет на классические банковские услуги, в частности брать деньги под процент. Вместо выдачи подобных займов организации предоставляют такие услуги, как лизинг или долевое финансирование.