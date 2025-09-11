Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:01

Песков рассказал, с кем в ближайшее время встретится Путин

Путин проведет встречу с главой АСИ Чупшевой 11 сентября

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 11 сентября проведет встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Встреча запланирована в Кремле, где лидер РФ продолжает рабочую программу.

Путин 11 сентября в середине дня продолжит заниматься вопросами АСИ. Сегодня с докладом у президента будет Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ, — сказал Песков.

До этого представитель Кремля говорил, что дата нового телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена. При этом он добавил, что беседа двух лидеров может быть организована в сжатые сроки при необходимости.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также подтвердила отсутствие конкретных данных о сроках очередного телефонного разговора глав государств. На прошлой неделе Трамп сообщил о намерении позвонить российскому лидеру для обсуждения ситуации вокруг Украины среди других вопросов.

Владимир Путин
АСИ
Кремль
Дмитрий Песков
встречи
