09 сентября 2025 в 21:19

В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину

Белый дом: даты звонка Трампа Путину пока нет

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pete Marovich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Данных о сроках нового телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пока нет, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. На прошлой неделе Трамп сообщил о намерении позвонить российскому лидеру. По его словам, одной из тем для обсуждения должна была стать ситуация вокруг Украины.

Мне нечего сказать о каких бы то ни было телефонных разговорах между президентом и иностранными лидерами, — заключила Ливитт.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется личной ненавистью между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил, что, несмотря на хорошие отношения с российским лидером, ситуация остается сложной.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что Трамп является давним поклонником Путина и именно поэтому инициировал встречу на Аляске в Анкоридже. По его словам, американский лидер использовал переговоры как предлог для личной встречи с российским президентом.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
звонки
