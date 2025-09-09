В Белом доме ответили на вопрос о новом звонке Трампа Путину Белый дом: даты звонка Трампа Путину пока нет

Данных о сроках нового телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пока нет, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. На прошлой неделе Трамп сообщил о намерении позвонить российскому лидеру. По его словам, одной из тем для обсуждения должна была стать ситуация вокруг Украины.

Мне нечего сказать о каких бы то ни было телефонных разговорах между президентом и иностранными лидерами, — заключила Ливитт.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется личной ненавистью между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил, что, несмотря на хорошие отношения с российским лидером, ситуация остается сложной.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что Трамп является давним поклонником Путина и именно поэтому инициировал встречу на Аляске в Анкоридже. По его словам, американский лидер использовал переговоры как предлог для личной встречи с российским президентом.