08 сентября 2025 в 09:50

«Давний фанат»: Кадыров объяснил, почему Трамп провел встречу с Путиным

Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп является давним поклонником российского лидера Владимира Путина, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, именно это стало настоящей причиной встречи в Анкоридже — хозяин Белого дома под предлогом переговоров хотел просто лично увидеться с президентом РФ.

Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным. — NEWS.ru), используя свое служебное положение, — заявил глава Чечни.

Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Заявление было сделано в воскресенье во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

До этого стало известно, что более 70% американцев считают, что подход президента США к украинскому конфликту не способствует его мирному урегулированию. Опрос проводился с 3 по 5 сентября среди 2385 совершеннолетних граждан и показал преобладание критических оценок политики администрации.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа в Анкоридже на Аляске и продлилась почти три часа. Встреча была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

