Трамп раскрыл, через сколько дней могут состояться его переговоры с Путиным

Трамп раскрыл, через сколько дней могут состояться его переговоры с Путиным Трамп рассчитывает в ближайшие пару дней провести переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Заявление было сделано в воскресенье во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Очень скоро. В ближайшие пару дней, — указал президент США.

Трамп подчеркнул важность поддержания диалога с российским руководством для решения актуальных международных вопросов. Точная повестка предстоящих переговоров не уточняется, но, предположительно, она будет касаться украинского кризиса и вопроса улучшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что более 70% американцев считают, что подход президента США к украинскому конфликту не способствует его мирному урегулированию. Опрос проводился с 3 по 5 сентября среди 2385 совершеннолетних граждан и показал преобладание критических оценок политики администрации.

До этого Трамп сообщил, что готов к новому этапу санкций против России. В Белом доме журналисты спросили у него, готов ли он к усилению санкционного давления. Трамп дал утвердительный ответ, но не уточнил деталей и не назвал возможные сроки введения санкций.