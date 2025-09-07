Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 19:25

Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что готов к новому этапу санкций против России, пишет Reuters. В Белом доме журналисты спросили у него, готов ли он к усилению санкционного давления. Трамп дал утвердительный ответ, но не уточнил деталей и не назвал возможные сроки введения санкций.

Да, я готов, — сообщил Трамп.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США вместе с Европой намерены усилить санкционное давление на Россию. По его словам, Вашингтон рассматривает новые ограничения против Москвы. Он добавил, что для этого необходимо согласованное участие европейских партнеров.

До этого стало известно, что Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России. Якобы американский президент фактически проигнорировал договоренности с европейскими партнерами. Журналисты отмечают, что европейские лидеры заявляли о его согласии на совместную работу с Евросоюзом по новым ограничениям. Обсуждались и возможные вторичные санкции против Китая.

