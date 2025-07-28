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28 июля 2025 в 10:33

В России могут ускорить процедуру банкротства компаний

АСИ: в России могут упростить процедуру банкротства к 2030 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Процедуру банкротства для компаний могут упростить в России к 2030 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив. Срок конкурсного производства предлагают сократить с 47 до 40 месяцев, время для реализации активов — с 520 до 300 дней.

Процедура банкротства в Германии или США нередко занимает 12–18 месяцев. Обсуждение возможного сокращения процедуры в РФ проводилось с 2020 года, но в Госдуме законопроект не прошел ни одного чтения. Теперь изменения внесут в новую нацмодель, работу над которой на ПМЭФ анонсировал президент России Владимир Путин. Эксперты считают, что это активизирует оборот капитала.

Ранее по иску ЦБ РФ признали банкротом Промтрансбанк. Суд постановил прекратить полномочия руководителей временной администрации кредитного учреждения, основанного в 1993 году.

До этого было ликвидировано ООО «Америкэн Экспресс Банк» — 100-процентная «дочка» American Express International Inc. Лицензия на осуществление финансовых операций была аннулирована в августе 2024 года. Ликвидатором кредитной организации выступил Сергей Казенас, несколько лет назад исполнявший обязанности председателя правления.

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