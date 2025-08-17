Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российские военные уничтожили эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные ударили по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, формирование было уничтожено. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Наши войска нанесли удар по Днепропетровской области. Уничтожен эшелон с боеприпасами ВСУ, — сказал Рогов.

Ранее в ФСБ сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Смоленскую АЭС с помощью БПЛА. Системы радиоэлектронной борьбы уничтожили дрон над территорией объекта. ВСУ использовали для удара беспилотник «Спис».

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что система РЭБ «Купол Донбасса» с 11 по 17 августа нейтрализовала 802 атаки со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные продолжают практиковать массированные ночные обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием дронов «Лютый».

