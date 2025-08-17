ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Смоленскую АЭС с помощью БПЛА, сообщили в ЦОС ФСБ. Системы радиоэлектронной борьбы уничтожили дрон над территорией объекта. ВСУ использовали для удара беспилотник «Спис».

17 августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС «Спис» украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции, — сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что система РЭБ «Купол Донбасса» за последние семь дней нейтрализовала 802 атаки со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные продолжают практиковать массированные ночные обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием дронов «Лютый».

В Рыльском районе Курской области до этого FPV-дрон атаковал грузовик КамАЗ, пострадали два человека. Как уточнил врио губернатора региона Александр Хинштейн, оба пассажира получили травмы средней степени тяжести и были экстренно госпитализированы.