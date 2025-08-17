В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине

Рубио: США далеки от заключения мирного соглашения по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа далека от заключения соглашения по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу ABC News. По его словам, до сделки предстоит пройти долгий путь, однако определенный прогресс уже достигнут.

Мы достигли прогресса в том смысле, что определили потенциальные области для соглашения, но остаются некоторые серьезные разногласия. Так что нам еще предстоит пройти долгий путь, — сказал он.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и США договорились о двух переломных гарантиях безопасности для Украины. По его словам, теперь все зависит от Киева. Политик также отметил, что Москва согласилась закрепить в законодательстве обязательство «не предъявлять территориальных претензий и не посягать на суверенитет европейских государств» после мирного урегулирования украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Он поблагодарил главу Белого дома за приглашение. Украинский президент также отметил, что Киев подтверждает готовность работать максимально продуктивно ради мира.