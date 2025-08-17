Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:27

Уиткофф рассказал о двух договоренностях России и США по Украине

Уиткофф: Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и США договорились о двух переломных гарантиях безопасности для Украины, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире CNN. По его словам, теперь все зависит от Киева.

Две надежные гарантии безопасности, которые я бы назвал переломными, — отметил Уиткофф.

Спецпосланник уточнил, что США предоставят Украине защиту по аналогии со статьей 5 НАТО, а Россия закрепит в законе обязательство после мирного урегулирования «не предъявлять территориальных претензий и не посягать на суверенитет европейских государств».

Мы пришли к соглашению — и это лишь малая часть достигнутого. Согласие было найдено, и за ним последовало многое другое, — заключил Уиткофф.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предстоящий визит украинского президента Владимира Зеленского в США 18 августа решит судьбу страны. Политик отметила, что лидеры ЕС также примут участие в переговорах с главой США Дональдом Трампом. Кроме того, фон дер Ляйен сообщила о подготовке нового пакета санкционных мер против России, который планируется утвердить в начале сентября.

гарантии безопасности
Украина
Россия
США
Стив Уиткофф
