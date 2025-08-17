Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:27

В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины

Фон дер Ляйен заявила, что 18 августа Украина решит свою судьбу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предстоящий визит украинского президента Владимира Зеленского в США станет определяющим для будущего страны, заявила на совместной пресс-конференции руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, европейские лидеры отправятся за океан вместе с украинским политиком для участия в важных переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети X.

Завтра Украина решит свою судьбу, — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен изложила ключевые позиции Европейского союза по текущей ситуации. Она подчеркнула необходимость укрепления обороноспособности Украины. Также руководитель ЕК сообщила о подготовке нового пакета санкционных мер против России, который планируется утвердить в начале сентября.

До этого фон дер Ляйен подтвердила свое участие в переговорах в США, запланированных на 18 августа. В своем сообщении она указала, что присоединится к переговорам Трампа с европейскими лидерами по личной просьбе украинского президента.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал участие Урсулы фон дер Ляйен в предстоящих переговорах. Он выразил мнение, что глава Еврокомиссии — это последний человек, которого он хотел бы видеть рядом при встрече с американским президентом.

переговоры
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.