В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины Фон дер Ляйен заявила, что 18 августа Украина решит свою судьбу

Предстоящий визит украинского президента Владимира Зеленского в США станет определяющим для будущего страны, заявила на совместной пресс-конференции руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, европейские лидеры отправятся за океан вместе с украинским политиком для участия в важных переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети X.

Завтра Украина решит свою судьбу, — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен изложила ключевые позиции Европейского союза по текущей ситуации. Она подчеркнула необходимость укрепления обороноспособности Украины. Также руководитель ЕК сообщила о подготовке нового пакета санкционных мер против России, который планируется утвердить в начале сентября.

До этого фон дер Ляйен подтвердила свое участие в переговорах в США, запланированных на 18 августа. В своем сообщении она указала, что присоединится к переговорам Трампа с европейскими лидерами по личной просьбе украинского президента.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал участие Урсулы фон дер Ляйен в предстоящих переговорах. Он выразил мнение, что глава Еврокомиссии — это последний человек, которого он хотел бы видеть рядом при встрече с американским президентом.