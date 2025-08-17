Зеленского высмеяли за желание «подержать за руку» фон дер Ляйен на саммите Журналист Христофору высмеял Зеленского из-за участия фон дер Ляйен в саммите

Кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в социальной сети Х назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен последним человеком, которого бы хотел видеть рядом с собой на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Таким образом он отреагировал на информацию, что она появится на саммите с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Зеленский попросил Урсулу подержать его за руку на завтрашней встрече с Трампом. Разве его не проинформировали о результатах переговоров Трампа и Урсулы в Шотландии? Она последний человек, которого я бы хотел видеть рядом с собой на встрече с Трампом, — заявил Христофору.

Ранее фон дер Ляйен объявила, что планирует принять участие в предстоящей встрече Трампа и Зеленского. Она состоится в понедельник, 18 августа. Глава Еврокомиссии присоединится к переговорам по личной просьбе украинского лидера.

Кроме того, к переговорам между Трампом и Зеленским присоединится президент Франции Эммануэль Макрон. Такое решение обусловлено стремлением Парижа сыграть активную роль в обсуждении вопросов, связанных с урегулированием конфликта.