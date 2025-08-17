Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 13:59

Еще один европейский лидер решил поехать с Зеленским на встречу с Трампом

Макрон решил присоединиться к Зеленскому на переговорах с Трампом

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон присоединится к переговорам между американским лидером Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, которые состоятся 18 августа в Вашингтоне, передает AFP со ссылкой на представителя французского правительства. Решение лидера обусловлено стремлением Парижа сыграть активную роль в обсуждении вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса и будущим европейской безопасности, отметили журналисты.

Президент республики завтра отправится в Вашингтон вместе с Зеленским и рядом европейских лидеров, чтобы продолжить работу по координации между Европой и США с целью достижения справедливого и прочного мира, который обеспечит жизненно важные интересы Украины и безопасность Европы, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может присоединиться к переговорам между Трампом и Зеленским в Вашингтоне. Накануне европейские лидеры примут участие в видеоконференции «коалиции желающих», чтобы скоординировать свои позиции перед предстоящими дипломатическими переговорами.

Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франция
США
Украина
переговоры
