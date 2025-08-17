На Западе раскрыли имя еще одного участника переговоров Трампа и Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая запланирована в Вашингтоне на 18 августа, передает Il Fatto Quotidiano. Кроме нее, участие в переговорах могут также принять премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

В воскресенье, 17 августа, эти лидеры примут участие в видеоконференции «коалиции желающих», говорится в материале. Они намерены скоординировать свои позиции перед предстоящими дипломатическими переговорами в Вашингтоне.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении присоединиться к переговорам между президентом США и главой Украины. По ее словам, решение об участии было принято после просьбы Зеленского.

Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может отправиться в Соединенные Штаты 18 августа, чтобы лично поддержать Зеленского во время его встречи с Трампом. Данный шаг продиктован опасениями европейских лидеров о повторении конфуза, который произошел ранее в Овальном кабинете, когда глава Белого дома фактически «выгнал» украинского президента.