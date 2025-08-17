Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 13:10

Назван еще один участник переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Фон дер Ляйен заявила о намерении принять участие во встрече Зеленского и Трампа

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что планирует принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник, 18 августа. Она присоединится к переговорам с американским президентом и европейскими руководителями по просьбе главы Украины.

По просьбе Зеленского я присоединюсь к его встрече с президентом США и европейскими лидерами в понедельник, — написала фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может прибыть в США 18 августа, чтобы поддержать украинского лидера во время запланированной встречи с Трампом. Европейские главы государств опасаются повторения конфуза, который произошел во время февральского визита в Овальный кабинет, когда глава Белого дома фактически «выгнал» Зеленского.

Кроме того, глава комиссии по суверенитету в Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что после саммита Путина и Трампа на Аляске украинский лидер оказался в крайне невыгодном положении, став ключевым препятствием на пути к установлению мира. Москва, напротив, продемонстрировала готовность идти на компромиссы.

Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
Украина
США
Вашингтон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист удивился близости Аляски к России и был поднят на смех
Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества
Путин перед переговорами с Трампом пошутил про свитер Лаврова
Путин и Лукашенко побеседовали по телефону
На Украине раскрыли, от чего зависит решение Зеленского закончить конфликт
Мужчина не стал возвращаться домой и получил удар вилами в лицо
Система домашних заданий в школах России может сильно измениться
Звезда интернет-мемов планирует устроить большой тур по России
В Госдуме отметили важный нюанс в заявлении Родниной о справедливой пенсии
Песков раскрыл, когда и зачем был в США до визита на Аляску
Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
Аналитик сравнил выгоду от вкладов и сдачи квартир в аренду
«Кругом гэканье»: россиянка описала обстановку на болгарском курорте
Еще один европейский лидер решил поехать с Зеленским на встречу с Трампом
На Дальнем Востоке хотят выпустить необычные облигации
В ГД раскрыли нюансы изменений мер поддержки многодетных семей Подмосковья
Более тысячи машин собралось у Крымского моста в ожидании проезда
Если в вас много лени: рецепт быстрых чебуреков из лаваша
Появилось видео с огромным домашним питоном, разбившим террариум при побеге
Блогера-иноагента могут лишить квартиры в Москве
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.