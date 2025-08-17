Назван еще один участник переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Назван еще один участник переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне Фон дер Ляйен заявила о намерении принять участие во встрече Зеленского и Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что планирует принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник, 18 августа. Она присоединится к переговорам с американским президентом и европейскими руководителями по просьбе главы Украины.

По просьбе Зеленского я присоединюсь к его встрече с президентом США и европейскими лидерами в понедельник, — написала фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может прибыть в США 18 августа, чтобы поддержать украинского лидера во время запланированной встречи с Трампом. Европейские главы государств опасаются повторения конфуза, который произошел во время февральского визита в Овальный кабинет, когда глава Белого дома фактически «выгнал» Зеленского.

Кроме того, глава комиссии по суверенитету в Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что после саммита Путина и Трампа на Аляске украинский лидер оказался в крайне невыгодном положении, став ключевым препятствием на пути к установлению мира. Москва, напротив, продемонстрировала готовность идти на компромиссы.