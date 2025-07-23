Российский банк признали банкротом спустя 32 года работы Промтрансбанк признали банкротом по иску ЦБ

Промтрансбанк признан банкротом по иску ЦБ РФ, передает ТАСС. Суд постановил прекратить полномочия руководителей временной администрации кредитного учреждения, основанного в 1993 году.

Суд решил: признать ООО «Промтрансбанк» несостоятельным. Открыть в отношении ООО «Промтрансбанк» конкурсное производство сроком на один год, — сказал судья.

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка. Причиной называется нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.

Ранее было ликвидировано ООО «Америкэн Экспресс Банк» — 100-процентная «дочка» American Express International Inc. Лицензия на осуществление финансовых операций была аннулирована в августе 2024 года. Ликвидатором кредитной организации выступил Сергей Казенас, несколько лет назад исполнявший обязанности председателя правления.

С 20 июля карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, перестали обслуживаться на территории Евросоюза. С проблемами при оплате за рубежом столкнулись тысячи граждан.