Российский банк признали банкротом спустя 32 года работы

Промтрансбанк признан банкротом по иску ЦБ РФ, передает ТАСС. Суд постановил прекратить полномочия руководителей временной администрации кредитного учреждения, основанного в 1993 году.
Суд решил: признать ООО «Промтрансбанк» несостоятельным. Открыть в отношении ООО «Промтрансбанк» конкурсное производство сроком на один год, — сказал судья.
До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка. Причиной называется нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.
Ранее было ликвидировано ООО «Америкэн Экспресс Банк» — 100-процентная «дочка» American Express International Inc. Лицензия на осуществление финансовых операций была аннулирована в августе 2024 года. Ликвидатором кредитной организации выступил Сергей Казенас, несколько лет назад исполнявший обязанности председателя правления.
С 20 июля карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, перестали обслуживаться на территории Евросоюза. С проблемами при оплате за рубежом столкнулись тысячи граждан.