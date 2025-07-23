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23 июля 2025 в 09:03

Российский банк признали банкротом спустя 32 года работы

Промтрансбанк признали банкротом по иску ЦБ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Промтрансбанк признан банкротом по иску ЦБ РФ, передает ТАСС. Суд постановил прекратить полномочия руководителей временной администрации кредитного учреждения, основанного в 1993 году.

Суд решил: признать ООО «Промтрансбанк» несостоятельным. Открыть в отношении ООО «Промтрансбанк» конкурсное производство сроком на один год, — сказал судья.

До этого Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка. Причиной называется нарушение федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.

Ранее было ликвидировано ООО «Америкэн Экспресс Банк» — 100-процентная «дочка» American Express International Inc. Лицензия на осуществление финансовых операций была аннулирована в августе 2024 года. Ликвидатором кредитной организации выступил Сергей Казенас, несколько лет назад исполнявший обязанности председателя правления.

С 20 июля карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, перестали обслуживаться на территории Евросоюза. С проблемами при оплате за рубежом столкнулись тысячи граждан.

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