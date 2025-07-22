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22 июля 2025 в 18:14

В России закрыли «дочку» American Express

В России закрыли «Америкэн экспресс банк»

Логотип American Express на банковской карте Логотип American Express на банковской карте Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В России ликвидирована ООО «Америкэн Экспресс Банк» — 100%-я «дочка» American Express International Inc, это следует из данных ЕГРЮЛ. Организация завершила свою работу 18 июля.

Лицензия на осуществление финансовых операций ООО «Америкэн Экспресс Банк» была аннулирована в августе 2024 года, причиной для этого стало обращение в Банк России представителей кредитной организации. Ликвидатором выступил Сергей Казенас, несколько лет назад исполнявший обязанности председателя правления банка.

Президент Владимир Путин утвердил распоряжение о разрешении ликвидации российской «дочки» компании в мае 2024 года. По информации «Интерфакса», чистый убыток «Америкэн Экспресс Банка» в 2023 году по РСБУ равнялся 87,4 млн рублей. По итогам 2022 года организация продемонстрировала прибыль в виде 428,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что акции ПАО «Аренадата» в пятницу, 18 июля, упали почти на 10% на фоне новостей о заочном аресте сооснователя компании Сергея Мацоцкого, проходящего по делу о даче взятки. На Московской Бирже котировки опускались до 112,26 рубля (−9,7%), однако вскоре восстановились, сократив потери.

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