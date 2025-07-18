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18 июля 2025 в 14:45

Крупная российская IT-компания «пошла ко дну» на фоне ареста основателя

Акции Arenadata упали на 10% на фоне ареста сооснователя компании Мацоцкого

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Акции ПАО «Аренадата» в пятницу, 18 июля, упали почти на 10% на фоне новостей о заочном аресте сооснователя компании Сергея Мацоцкого, проходящего по делу о даче взятки. На Московской Бирже котировки опускались до 112,26 рубля (−9,7%), однако вскоре восстановились, сократив потери.

К 12:23 мск бумаги Arenadata торговались на уровне 121,42 рубля, что составляет снижение на 2,3%. Объем торгов превысил 450 млн рублей. Акции частично восстановились после падения. К 13:02 мск их снижение составляло 2,08%, дойдя до уровня 121,7 рубля.

Мацоцкого заочно арестовали в рамках дела о даче взятки в особо крупном размере. Предприниматель является сооснователем компании IBS, состав руководства которой он покинул еще в 2020 году. После он организовал собственную фирму по разработке софта под названием «ГС-Инвест». Также миллиардер работал в должности члена совета директоров «Вымпелкома».

По версии следствия, Мацоцкий дал взятки главам ФКУ «Налог-сервис» Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву. Предприниматель передал им средства в обмен на покровительство его компании «Рубитех».

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