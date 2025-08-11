Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика Туристы в Турции оказались в трудной ситуации из-за банкротства Mixx Travel

Более 1300 туристов в Турции и Греции столкнулись с проблемами из-за банкротства шведского туроператора Mixx Travel, сообщает «Турпром». Компания объявила о прекращении деятельности 31 июля 2025 года, оставив путешественников без подтвержденных броней и обратных билетов.

По словам владельца Mixx Travel Эркана Селекта, компания пыталась избежать краха, но финансовые трудности оказались слишком серьезными. Отели в курортных зонах, включая Аланью, требуют от туристов повторной оплаты проживания, так как не получили средств от туроператора.

Авиакомпании, включая Norwegian, начали аннулировать брони, оформленные через Mixx Travel, что создает риск потери обратных рейсов. Селект заявил, что страховка покроет расходы на возвращение туристов, но для получения компенсации необходимо подать заявление в течение трех месяцев.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что Турция в этом году достигла потолка цен на туризм. По ее словам, если их повысить еще больше, туристический поток в страну может совсем рухнуть.