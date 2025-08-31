День знаний — 2025
31 августа 2025 в 18:36

«Элементы террора»: политолог об анонсированных Зеленским ударах вглубь РФ

Политолог Перенджиев: Зеленский хочет запугать террором мирных граждан РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями о готовящихся атаках вглубь территории России стремится запугать мирных граждан, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что обычно реальные военные планы не озвучиваются публично.

Это делается все публично и анонсируется. Если бы это готовилось неожиданно для нас, то было бы совсем другое дело. Теми же беспилотниками удары по стратегическим объектам делались неожиданно. Однако сейчас немного другой подход. Они анонсируют, рекламируют и предупреждают нас о том, что нам стоит готовиться. Это все-таки элементы террора, то есть запугивания российских граждан в целом. Понятно, что они пытаются доказать, что это ракеты украинские (ракеты «Фламинго». ― NEWS.ru). Хотя мы уже давно говорили, что они похожи на британские, но они все равно хотят показать, что у них есть возможности и они будут наносить ответные удары, ― объяснил Перенджиев.

Политолог добавил, что подобными заявлениями Украина стремится оказать давление на Россию. Зеленский таким образом надеется остановить продвижение российской армии в Донбассе, добавил он.

Это делается не только для запугивания российских граждан, но и для того, чтобы оказать давление на нас с целью прекращения нашего продвижения в Донбассе и других местах, а также чтобы мы запросили мир на условиях Украины. Все это делается в этих целях, ― подытожил Перенджиев.

Ранее журнал The National Interest заявил, что новая украинская дальнобойная ракета «Фламинго» не окажет никакого влияния на ход конфликта. В материале указано, что Зеленскому следует договориться о прекращении конфликта путем переговоров, пока не стало слишком поздно.

