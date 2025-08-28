В США раскрыли, почему новая ракета не поможет Зеленскому

В США раскрыли, почему новая ракета не поможет Зеленскому NI: украинская ракета «Фламинго» не повлияет на ход конфликта

Новая украинская дальнобойная ракета «Фламинго» не окажет никакого влияния на ход конфликта, пишет The National Interest. В материале указано, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует договориться о прекращении конфликта путем переговоров, пока не стало слишком поздно.

Она (ракета «Фламинго». — NEWS.ru) не сможет кардинально переломить ход конфликта из-за укрепившегося превосходства России на земле. Ракеты большой дальности <…> не решат проблему нехватки личного состава на Украине — проблему, которая, скорее всего, положит конец конфликту в ближайшем будущем, — указано в материале.

Ранее Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты «Фламинго» дальностью 3000 километров. Некоторые СМИ утверждают, что производитель способен выпускать более 50 таких ракет в месяц. Военные эксперты обратили внимание на внешнее сходство «Фламинго» с британской FP-5 Milanion, предположив, что Лондон просто передал Украине технологии.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заметил, что Киев не может развивать свою ракетную отрасль без помощи европейских кураторов. По его словам, помощь со стороны Германии в разработке ракетного комплекса «Сапсан» — это компенсация Берлина за отсутствие поставок дальнобойных ракет Taurus.