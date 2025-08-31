В Великобритании может разгореться гражданская война, уверены аналитики издания The Federalist. Журналисты утверждают, что британское общество переживает кризис доверия к государственным властям.

В качестве примера журналисты вспомнили об инциденте с ребенком, который защищался от домогательств мигранта при помощи ножа. В результате к ответственности привлекли девочку, а не иностранца.

Таким образом, британское общество не ощущает защиту и поддержку со стороны властей, подчеркнули аналитики. Острый накал в социуме может привести к гражданской войне, где обычные жители восстанут против руководства страны, заключили в издании.

Ранее гражданин Великобритании Томми Томпкинс принял решение переехать в Россию, заявив о желании жить в более спокойной и безопасной стране. При этом мужчина отметил, что уровень жизни в западных странах падает, а преступность растет. Он добавил, что стоимость жизни в Великобритании «чудовищная», ссылаясь на жилищный кризис и постоянное чувство опасности, а также на то, что дети носят ножи, чего он не помнит в своем детстве.