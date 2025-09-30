Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:41

Власти США решили засудить американский штат

Минюст США подал в суд на штат Миннесота из-за нарушения миграционной политики

Штат Миннесота Штат Миннесота Фото: Brian Peterson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство юстиции США инициировало судебное разбирательство против штата Миннесота и его местных властей, обвинив их в систематическом нарушении миграционного законодательства страны, сообщила пресс-служба ведомства. Иск также направлен против конкретных должностных лиц, включая генерального прокурора штата Кита Эллисона и шерифа округа Хеннепин Даванны Витт.

В исковом заявлении утверждается, что политика «убежища», проводимая властями штата и муниципалитетов, создает прямые препятствия для исполнения федеральных иммиграционных законов. В качестве ответчиков в процессе фигурируют администрации городов Миннеаполис и Сент-Пол, а также руководство округа Хеннепин.

В своем заявлении Минюст акцентировал внимание на том, что подобная практика привела к освобождению из-под стражи лиц, обвиняемых в совершении опасных преступлений. Среди освобожденных, по данным ведомства, находятся подозреваемые в торговле людьми, наркоторговле, вооруженных ограблениях и нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около 100 иранцев. По данным издания, между Вашингтоном и Тегераном была достигнута договоренность по этому вопросу.

США
Минюст
Миннесота
мигранты
суды
