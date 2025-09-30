Из США решили депортировать представителей ближневосточной страны NYT: из США депортируют около 100 иранцев

Администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около 100 иранцев, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, между Вашингтоном и Тегераном была достигнута договоренность по этому вопросу.

Администрация Трампа депортирует из США в Иран самолет с примерно 100 иранцами, — говорится в сообщении.

Первый самолет с иранцами вылетел из Луизианы в Исламскую Республику вечером 29 сентября. МИД Ирана координирует процесс возвращения депортированных.

Ранее Дональд Трамп положительно высказался о депортациях в Чикаго. Он дополнил пост в Truth Social сгенерированной картинкой, на которой лидер наблюдает за горящим городом.

До этого агентство AP отметило, что правительство США начало масштабную проверку более 55 млн иностранцев, имеющих визы. Целью проверки является выявление нарушений миграционного законодательства. В июне 2025 года Министерство внутренней безопасности США уже аннулировало сотни тысяч разрешений на проживание и работу, обязав соответствующих мигрантов покинуть страну.