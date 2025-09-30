Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Британский фрегат впервые испытал у берегов Норвегии новый тип ракет

Army Recognition: британский военный корабль впервые применил ракеты NSM

Фото: US Navy/Global Look Press

Британский военный корабль впервые задействовал противокорабельную ракету Naval Strike Missile, передает Army Recognition. Честь впервые применить ракеты на учениях предоставили экипажу корабля «Сомерсет» королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании.

Фрегат типа 23 провел первые учебные стрельбы в рамках учений Aegir 25, которые проходили на норвежском полигоне Андейя. Обозреватели Army Recognition считают, что это событие подчеркивает растущий военно-морской потенциал Великобритании и растущую роль страны в обеспечении обороны на севере НАТО.

«Сомерсет» стал первым кораблем ВМС Британии, оборудованный для несения NSM. В дальнейшем, командование флотом хочет переоборудовать все корабли типа 23 и 45 под новые ракеты. Ракеты NSM разработала норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, контракт на их выпуск был подписан еще в 2007 году. Военные обозреватели утверждают, что ракета весом более 400 килограммов несет 120-килограммовую боевую часть, дальность полета на дозвуковой скорости составляет более 300 километров.

Ранее страны НАТО провели крупнейшие со времен холодной войны учения под названием Red Storm Bravo. Тренировочные маневры прошли в немецком Гамбурге. В них задействовали свыше 500 солдат, полицию, пожарных, а также предприятия и органы власти.

