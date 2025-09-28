Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 10:25

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО прошли в Гамбурге

Фото: Marcus Golejewski/dpa/Global Look Press

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО под названием Red Storm Bravo прошли в немецком Гамбурге, сообщает телерадиокомпания NDR. В общей сложности мероприятия продолжались три дня. В последний день учений военнослужащие Альянса отрабатывали сценарий аварии на корвете с большим числом раненых.

Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу, — говорится в публикации.

Уточняется, что участие в военных учениях приняли около 500 солдат. Помимо них, в Red Storm Bravo были задействованы полицейские, пожарные, а также предприятия и органы власти. Они работали над усилением «военно-гражданского сотрудничества».

Ранее появилась информация, что Япония обнаружила атомную подводную лодку проекта «Борей» Военно-морского флота России в 40 километрах от своих берегов. Субмарина шла в сопровождении ракетного крейсера и спасательного буксира. Минобороны России эту информацию не комментировало.

