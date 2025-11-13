В Южной Корее внезапно перенесли 140 рейсов и отменили военные учения В Южной Корее перенесли 140 рейсов из-за выпускного экзамена в школах

Власти Южной Кореи перенесли 140 рейсов, в том числе 65 международных, из-за выпускного экзамена «Сунын» в школах, сообщило Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта. Помимо этого, в стране были отменены военные учения со стрельбой и танковыми маневрами.

Власти принимают подобные меры, чтобы обеспечить спокойную обстановку во время экзамена. Помимо упомянутых ограничений, многие госучреждения начинают работать на час позже, а общественный транспорт ходит с меньшими интервалами. В случае задержки подросток может связаться с полицией, в таком случае его отвезут на экзамен на служебной машине.

13 ноября школьники сдают несколько предметов, в том числе английский язык, математику и историю. В целом экзамен длится около девяти часов.

