29 августа 2025 в 12:09

Британец переехал в Россию из желания безопасности

Daily Express: британец Томпкинс переехал в Россию ради спокойной жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин Великобритании Томми Томпкинс принял решение переехать в Россию, заявив о желании жить в более спокойной и безопасной стране, сообщает издание Daily Express. При этом мужчина отметил, что уровень жизни в западных странах падает, а преступность растет.

Думаю, в Восточной Европе в целом гораздо безопаснее, не только в России, — сказал британец.

Он добавил, что стоимость жизни в Великобритании «чудовищная», ссылаясь на жилищный кризис и постоянное чувство опасности, а также на то, что дети носят ножи, чего он не помнит в своем детстве. Сообщается, что Томпкинс переехал по президентской программе, позволяющей иностранцам получить вид на жительство на основании общих ценностей.

Ранее программист и музыкант Сергей Ермолаев заявил, что вернуться в Россию сегодня — это вернуться к корням, в СССР. После распада республики он вместе с семьей эмигрировал из Латвии в Канаду, а через 20 лет перевез родных в Белгород. По его словам, теперь у него появилась возможность отмечать привычные праздники и не чувствовать себя человеком второго сорта.

Великобритания
переезды
Россия
уровень жизни
