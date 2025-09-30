Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:05

В США задержан мигрант, угрожавший взорвать женщину-политика

Fox News: во Флориде задержали угрожавшего конгрессвумен Кастор мигранта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В штате Флорида сотрудниками миграционной службы был задержан нелегальный мигрант, обвиняемый в угрозах взорвать конгрессвумен Кэти Кастор, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США. Им оказался 58-летний кубинец Ригоберто Альбизар-Мартинес, который уже был судим за аналогичное преступление.

В мае текущего года Альбизар-Мартинес получил тюремный срок продолжительностью один год за голосовые сообщения, содержащие угрозы размещения взрывного устройства в рабочем офисе политика. Новое задержание произошло на фоне обострения миграционной обстановки в стране, вызвавшей массовые протесты.

6 июня в Лос-Анджелесе начались масштабные акции протеста, спровоцированные рейдами федеральной иммиграционной и таможенной полиции. Изначально демонстрации проходили мирно, однако ситуация кардинально изменилась после решения федеральных властей.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около 100 иранцев. По данным издания, между Вашингтоном и Тегераном была достигнута договоренность по этому вопросу.

До этого Трамп положительно высказался о депортациях в Чикаго. Он дополнил пост в Truth Social сгенерированной картинкой, на которой лидер наблюдает за горящим городом.

США
конгрессмены
мигранты
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.