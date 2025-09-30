В США задержан мигрант, угрожавший взорвать женщину-политика

В штате Флорида сотрудниками миграционной службы был задержан нелегальный мигрант, обвиняемый в угрозах взорвать конгрессвумен Кэти Кастор, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США. Им оказался 58-летний кубинец Ригоберто Альбизар-Мартинес, который уже был судим за аналогичное преступление.

В мае текущего года Альбизар-Мартинес получил тюремный срок продолжительностью один год за голосовые сообщения, содержащие угрозы размещения взрывного устройства в рабочем офисе политика. Новое задержание произошло на фоне обострения миграционной обстановки в стране, вызвавшей массовые протесты.

6 июня в Лос-Анджелесе начались масштабные акции протеста, спровоцированные рейдами федеральной иммиграционной и таможенной полиции. Изначально демонстрации проходили мирно, однако ситуация кардинально изменилась после решения федеральных властей.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около 100 иранцев. По данным издания, между Вашингтоном и Тегераном была достигнута договоренность по этому вопросу.

До этого Трамп положительно высказался о депортациях в Чикаго. Он дополнил пост в Truth Social сгенерированной картинкой, на которой лидер наблюдает за горящим городом.