В Дагестане предложили оригинальный способ борьбы со стритрейсерами В Дагестане создадут комиссию по борьбе со стритрейсерами, куда войдут муфтии

В Дагестане намерены создать специальную комиссию для борьбы с шумными автомобилями, в которую войдут муфтии, сотрудники ГИБДД и чиновники, пишет Telegram-канал Mash. Жители и туристы теперь смогут пожаловаться на стритрейсеров.

Обращения будут приниматься с фото, видео и указанием мест сбора любителей громкой езды. Машины будут проверять на уровень шума и наличие несертифицированных прямоточных глушителей. За нарушения предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, после чего, по данным канала, нарушителей ждет профилактическая беседа с имамами.

Местные стритрейсеры уже начали обращаться к специалистам по автоподбору, чтобы проверить, вписывается ли автомобиль в допустимые 96 дБ. В случае превышения нормы владельцы распродают выхлопные системы, стоимость которых начинается от 30 тысяч рублей. За последнюю неделю на специальных площадках появились десятки подобных объявлений.

