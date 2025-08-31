День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 19:05

В Дагестане предложили оригинальный способ борьбы со стритрейсерами

В Дагестане создадут комиссию по борьбе со стритрейсерами, куда войдут муфтии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане намерены создать специальную комиссию для борьбы с шумными автомобилями, в которую войдут муфтии, сотрудники ГИБДД и чиновники, пишет Telegram-канал Mash. Жители и туристы теперь смогут пожаловаться на стритрейсеров.

Обращения будут приниматься с фото, видео и указанием мест сбора любителей громкой езды. Машины будут проверять на уровень шума и наличие несертифицированных прямоточных глушителей. За нарушения предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей, после чего, по данным канала, нарушителей ждет профилактическая беседа с имамами.

Местные стритрейсеры уже начали обращаться к специалистам по автоподбору, чтобы проверить, вписывается ли автомобиль в допустимые 96 дБ. В случае превышения нормы владельцы распродают выхлопные системы, стоимость которых начинается от 30 тысяч рублей. За последнюю неделю на специальных площадках появились десятки подобных объявлений.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что штраф за шумный кондиционер для граждан составляет от 500 до 1000 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч. По его словам, возможно и приостановление деятельности на срок до 90 дней. Юрист уточнил, что использование кондиционеров в жилых домах регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами содержания общего имущества, строительными регламентами и нормами гражданского права.

