Россиянам назвали сумму штрафа за слишком шумный кондиционер Юрист Русяев: за шумный кондиционер можно получить штраф до 20 тысяч рублей

Штраф за кондиционер, шум от которого превышает допустимые нормы, составляет от 500 рублей до тысячи рублей для физических лиц и от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для юридических, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, также может быть вынесено постановление о приостановлении деятельности в течение 90 дней.

Размер штрафа за шум от кондиционера, превышающий санитарные нормы, установлен статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За такое нарушение гражданину грозит штраф в размере от 500 рублей до тысячи, должностному лицу — от тысячи до двух тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю — также от тысячи до двух тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а юридическому лицу — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на такой же срок, — сказал Русяев.

Он уточнил, что использование кондиционеров в жилых домах регулируется одновременно санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами содержания общего имущества, строительными регламентами и нормами гражданского права. По словам юриста, наиболее частое основание для привлечения к административной ответственности — превышение допустимого уровня шума.

Согласно действующим санитарным нормам, в жилых помещениях уровень шума в ночное время не должен превышать 45 дБА, а днем — 55 дБА. Если внешний блок кондиционера установлен с нарушением правил — слишком близко к окну соседа, без виброразвязки либо направлен так, что поток воздуха и шум попадают прямо в чужую квартиру, — возможны основания для составления акта, проведения замеров и последующего штрафа, — добавил Русяев.

Он отметил, что второй распространенный источник конфликта — дренажная трубка, через которую конденсат выводится наружу. По словам Русяева, если она направлена на фасад здания, балкон или подоконник соседей, из-за чего образуются постоянные протечки, пострадавший может потребовать устранить нарушения.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что вопрос установки кондиционеров в офисах остается открытым, однако работодатели обязаны создавать комфортные условия для своих сотрудников в жаркие дни. По его словам, если условия невыносимы, то это явное нарушение прав трудящихся.