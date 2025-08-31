Девочка попала в «праздничную» поножовщину шахтеров в Кузбассе Девочка пострадала во время поножовщины на День шахтера в Кузбассе

В Кузбассе 13-летняя девочка получила травму во время поножовщины на праздновании Дня шахтера, сообщает Telegram-канал «Новости Прокопьевск Киселевск». Инцидент произошел на улице Серова в городе Прокопьевске.

По предварительным данным, трамвай остановился из-за группы пьяных мужчин. Завязалась перепалка, которая переросла в драку, один из участников достал нож, и потасовка переместилась на улицу. Школьница, оказавшаяся рядом, получила рассечение переносицы. На место прибыла полиция, дебоширов задержали. Информации о состоянии других участников конфликта не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге 41-летний рецидивист избил 75-летнего отца возле дома на Приморском шоссе, когда тот отказался дать ему 60 тысяч рублей. Пенсионер получил ушибы и ссадины, а подозреваемого задержали на следующий день. Против мужчины возбудили дело по статье о разбое.

В Волгограде до этого 42-летний местный житель напал на продавщицу цветочного магазина, ударил ее по голове и украл букет с плюшевым медведем. Мужчину задержали по горячим следам, он признался в содеянном. Выяснилось, что преступление он совершил во время отбывания наказания в виде принудительных работ.