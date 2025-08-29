Рецидивист из Петербурга избил отца после отказа дать 60 тысяч рублей

В Курортном районе Санкт-Петербурга 41-летний рецидивист избил 75-летнего отца, когда тот отказался дать ему 60 тысяч рублей, пишет Мойка78 со ссылкой на ГУ МВД. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Злоумышленник избил родственника возле дома № 302 на Приморском шоссе. У пенсионера диагностировали ушибы и ссадины. Подозреваемого задержали на следующий день после инцидента.

Как выяснилось, мужчина был несколько раз судим. Подозреваемому грозят принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до восьми лет. Его также могут обязать выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре бодибилдер убил своего отчима и избил мать, из-за чего она впала в кому. На допросе 41-летний Михаил признался, что давно испытывал ненависть к своей семье.