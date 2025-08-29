День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:38

Рецидивист из Петербурга избил отца после отказа дать 60 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Курортном районе Санкт-Петербурга 41-летний рецидивист избил 75-летнего отца, когда тот отказался дать ему 60 тысяч рублей, пишет Мойка78 со ссылкой на ГУ МВД. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Злоумышленник избил родственника возле дома № 302 на Приморском шоссе. У пенсионера диагностировали ушибы и ссадины. Подозреваемого задержали на следующий день после инцидента.

Как выяснилось, мужчина был несколько раз судим. Подозреваемому грозят принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до восьми лет. Его также могут обязать выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре бодибилдер убил своего отчима и избил мать, из-за чего она впала в кому. На допросе 41-летний Михаил признался, что давно испытывал ненависть к своей семье.

регионы
нападения
пенсионеры
рецидивист
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Раскрыта причина смерти актера из «Войны и мира»
Харрис лишилась госохраны по указу Трампа
Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками
Раскрыта сумма, которую владелец «Кириешек» отправил на помощь ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.