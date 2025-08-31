День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 18:43

Песков пошутил над ожидающими Путина журналистами

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил над журналистами, которые ожидали российскую делегацию в лобби отеля Ritz Carlton в Тяньцзине во время саммита ШОС, сообщает РИА Новости. Он сыронизировал, что у президента Владимира Путина отдельный вход, вызвав дружный смех собравшихся.

У Путина другой вход, — сказал, улыбнувшись, представитель Кремля.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии участвуют лидеры стран — членов организации, включая Россию, Китай, Индию, страны Центральной Азии и Пакистан. В формате «ШОС плюс» к ним присоединятся делегации Ирана, Турции, Египта и других партнеров.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС. Встреча состоялась во время официального обеда после продолжительной беседы российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Песков уточнил, что лидеры имели возможность продуктивно пообщаться.

До этого представитель Кремля выразил надежду, что Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев смогут провести встречу на саммите ШОС 1 сентября. На момент комментария личного общения между президентами еще не состоялось.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
шутки
журналисты
