31 августа 2025 в 18:33

Готовим маринованные помидоры с характером: с базиликом и корицей

Помидоры с базиликом и корицей

Маринованные помидоры на зиму с базиликом и корицей — это изысканная закуска с неповторимым букетом ароматов. Свежий базилик дарит яркие травяные ноты, а корица добавляет согревающую пряную глубину. Такой нестандартный маринад превращает обычные помидоры в гастрономический шедевр.

Ароматные помидоры с базиликом и корицей идеально дополняют пасту, сырные тарелки и мясные блюда. Их сложный вкус с травяными и пряными акцентами особенно ценится гурманами.

Для приготовления требуется: 1,5 кг плотных помидоров (сливки или черри), 1 л воды, 50 г сахара, 60 г соли, 100 мл винного уксуса, 2-3 веточки свежего базилика, 1 палочка корицы, 3 зубчика чеснока, 4 горошины душистого перца.

Помидоры прокалывают зубочисткой у плодоножки. На дно стерильных банок кладут чеснок, базилик, корицу и перец. Плотно укладывают помидоры. Воду доводят до кипения с солью и сахаром, вливают уксус. Кипящим маринадом заливают банки, стерилизуют 15 минут и герметично укупоривают.

Эти ароматные помидоры с базиликом и корицей станут кулинарным открытием зимы. Приятного аппетита!

помидоры
корица
базилик
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
