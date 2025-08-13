Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 09:30

Яблочный пирог по рецепту бабушки! Сойти с ума от аромата корицы и пышности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог по рецепту бабушки! Сойти с ума от аромата корицы и пышности! Этот пирог перенесёт вас в тёплые воспоминания детства — с хрустящей корочкой, нежным тестом и сочными яблоками с корицей. Готовится буквально за 10 минут, а результат — настоящее домашнее чудо!

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 75 г
  • Сливочное масло — 100 г (растопленное)
  • Мука — 150 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Щепотка соли

Для начинки

  • Яблоки — 3 средних (300 г)
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Корица — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Аккуратно влейте тёплое растопленное масло, продолжая помешивать. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в яичную смесь — тесто должно получиться как густая сметана.
  2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Перемешайте с сахаром и корицей. Форму диаметром 20 см смажьте маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте половину теста, равномерно распределите яблочную начинку и покройте оставшимся тестом. Украсите дольками яблока.
  3. Выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно переложите на решётку.

Ранее мы готовили быстрый пирог из трех ингредиентов. Хоть к кофе, хоть к бокалу вина!

пироги
корица
яблоки
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
