Яблочный пирог по рецепту бабушки! Сойти с ума от аромата корицы и пышности! Этот пирог перенесёт вас в тёплые воспоминания детства — с хрустящей корочкой, нежным тестом и сочными яблоками с корицей. Готовится буквально за 10 минут, а результат — настоящее домашнее чудо!

Ингредиенты для теста

Яйца — 3 шт.

Сахар — 75 г

Сливочное масло — 100 г (растопленное)

Мука — 150 г

Разрыхлитель — 10 г

Ванильный сахар — 8 г

Щепотка соли

Для начинки

Яблоки — 3 средних (300 г)

Сахар — 3 ст. л.

Корица — 1 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Аккуратно влейте тёплое растопленное масло, продолжая помешивать. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в яичную смесь — тесто должно получиться как густая сметана. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Перемешайте с сахаром и корицей. Форму диаметром 20 см смажьте маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте половину теста, равномерно распределите яблочную начинку и покройте оставшимся тестом. Украсите дольками яблока. Выпекайте 35–45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем аккуратно переложите на решётку.

