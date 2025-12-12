Два яблока и ложка меда! Готовлю яблочные «шапочки» с корицей. Мягкие внутри и с хрустящей сахарной корочкой

Когда хочется порадовать себя и близких изысканной, но невероятно простой в приготовлении выпечкой, на помощь приходят эти волшебные яблочные «конвертики». Они сочетают в себе все лучшее: хрустящее, воздушное слоеное тесто, сочную, ароматную яблочную начинку с теплыми нотами корицы и сладостью меда. Это идеальный десерт к утреннему кофе или вечернему чаю, который создает ощущение праздника без лишних хлопот. Внешняя хрустящая сахарная корочка и нежная, тающая во рту серединка делают каждую минуту чаепития по-настоящему волшебной, а аромат, разливающийся по кухне, не оставит равнодушным никого.

Вам понадобится: 2 кисло-сладких яблока, 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 2 столовые ложки меда, 1 чайная ложка молотой корицы, 50 г изюма (по желанию), 1 яичный желток для смазки, 2 столовые ложки сахара (можно коричневого) для посыпки. Духовку разогрейте до 200 °C. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте яблоки, мед, корицу и предварительно запаренный изюм. Слоеное тесто раскатайте в пласт и нарежьте на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите столовую ложку яблочной начинки. Соедините противоположные углы теста над начинкой, защипнув края, чтобы получился аккуратный треугольный конвертик. Противень застелите пергаментом, выложите конвертики. Смажьте их взбитым желтком для золотистого цвета и обильно посыпьте сахаром. Выпекайте 15–20 минут до румяного, аппетитного цвета. Дайте немного остыть и подавайте теплыми. По желанию можно полить сверху растопленным медом или карамелью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.