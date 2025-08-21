Зимой уходит тоннами! Острый базиликовый соус — хоть к мясу, хоть на хлеб! Этот ароматный соус с пикантным чесноком и свежим базиликом станет идеальной добавкой к пасте или овощам. Закрывайте его на зиму — и наслаждайтесь ярким вкусом даже в холодные дни!
Ингредиенты
- Помидоры — 2 кг
- Сахар — 1/2 стакана
- Чеснок — 6 зубчиков
- Чили — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Чёрный перец — 1-2 ст. л.
- Свежий базилик — 240 г
- Растительное масло — 1/2 стакана
Приготовление
- Помидоры измельчите в мясорубке или блендере, проварите 5 минут. Добавьте сахар, измельчённый чеснок, соль, перец, чили и мелко нарезанный базилик.
- Влейте масло и кипятите на умеренном огне 15 минут, помешивая. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните и остудите под одеялом.
