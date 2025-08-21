Зимой уходит тоннами! Острый базиликовый соус — хоть к мясу, хоть на хлеб

Зимой уходит тоннами! Острый базиликовый соус — хоть к мясу, хоть на хлеб

Зимой уходит тоннами! Острый базиликовый соус — хоть к мясу, хоть на хлеб! Этот ароматный соус с пикантным чесноком и свежим базиликом станет идеальной добавкой к пасте или овощам. Закрывайте его на зиму — и наслаждайтесь ярким вкусом даже в холодные дни!

Ингредиенты

Помидоры — 2 кг

Сахар — 1/2 стакана

Чеснок — 6 зубчиков

Чили — по вкусу

Соль — по вкусу

Чёрный перец — 1-2 ст. л.

Свежий базилик — 240 г

Растительное масло — 1/2 стакана

Приготовление

Помидоры измельчите в мясорубке или блендере, проварите 5 минут. Добавьте сахар, измельчённый чеснок, соль, перец, чили и мелко нарезанный базилик. Влейте масло и кипятите на умеренном огне 15 минут, помешивая. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните и остудите под одеялом.

Ранее мы делились рецептом вкуснейшей заготовки на зиму. Бабушка называла эту закатку «Солянка»!