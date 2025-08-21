Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Зимой уходит тоннами! Острый базиликовый соус — хоть к мясу, хоть на хлеб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимой уходит тоннами! Острый базиликовый соус — хоть к мясу, хоть на хлеб! Этот ароматный соус с пикантным чесноком и свежим базиликом станет идеальной добавкой к пасте или овощам. Закрывайте его на зиму — и наслаждайтесь ярким вкусом даже в холодные дни!

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 кг
  • Сахар — 1/2 стакана
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Чили — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — 1-2 ст. л.
  • Свежий базилик — 240 г
  • Растительное масло — 1/2 стакана

Приготовление

  1. Помидоры измельчите в мясорубке или блендере, проварите 5 минут. Добавьте сахар, измельчённый чеснок, соль, перец, чили и мелко нарезанный базилик.
  2. Влейте масло и кипятите на умеренном огне 15 минут, помешивая. Горячий соус разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните и остудите под одеялом.

