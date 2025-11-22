Нужен блендер и 10 минут времени — готовлю песто дома за копейки: ароматный соус на все случаи жизни

Нужен блендер и 10 минут времени — готовлю песто дома за копейки: ароматный соус на все случаи жизни

Этот соус настолько универсален, что преобразит любое блюдо. Добавьте его к пасте, намажьте на брускетту, используйте как маринад для курицы или заправку для салата.

50 г свежих листьев базилика мою и тщательно просушиваю. В ступке или чаше блендера измельчаю 30 г обжаренных кедровых орехов до состояния крошки. Добавляю базилик и продолжаю измельчать, пока не получится однородная паста.

Вливаю 100 мл оливкового масла первого отжима, добавляю 50 г тертого пармезана, 1 измельченный зубчик чеснока и щепотку морской соли. Если использую блендер, взбиваю импульсами несколько секунд, чтобы сохранить текстуру. Если готовлю в ступке, растираю пестиком до желаемой консистенции. Пробую на соль и при необходимости добавляю еще. Подаю сразу или храню в банке, залив тонким слоем масла.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.