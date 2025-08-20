Аромат яблок и корицы на весь подъезд! Готовим простейший пирог на масле

Аромат яблок и корицы на весь подъезд! Готовим простейший пирог на масле! Этот ароматный пирог с нежным рассыпчатым тестом и сочной яблочной начинкой станет идеальным десертом к чаю. Корица и грецкие орехи придают ему особый шарм и насыщенный вкус.

Ингредиенты для теста

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 50 г

Сметана – 50 г

Растительное масло – 50 мл

Ванилин – по вкусу

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Мука – 300 г

Начинка

Яблоки – 3 шт.

Вода – 60 мл

Сахар – 80 г

Корица – ½ ч. л.

Грецкие орехи – 50 г

Приготовление

Для теста смешайте мягкое сливочное масло с яйцом, сахаром, сметаной и растительным маслом. Добавьте ванилин и разрыхлитель, затем постепенно введите просеянную муку. Замесите гладкое тесто и уберите в морозильник на 15–20 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками и тушите с водой и сахаром на медленном огне до испарения жидкости. В конце добавьте корицу и измельченные орехи. Тесто раскатайте между листами пергамента, вырежьте круг диаметром 28 см. Остатки теста натрите на терке. Сформируйте пирог, выложив начинку и посыпав тертым тестом сверху. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 20 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым – наслаждайтесь!

