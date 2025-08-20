Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:00

Аромат яблок и корицы на весь подъезд! Готовим простейший пирог на масле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аромат яблок и корицы на весь подъезд! Готовим простейший пирог на масле! Этот ароматный пирог с нежным рассыпчатым тестом и сочной яблочной начинкой станет идеальным десертом к чаю. Корица и грецкие орехи придают ему особый шарм и насыщенный вкус.

Ингредиенты для теста

  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Сметана – 50 г
  • Растительное масло – 50 мл
  • Ванилин – по вкусу
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Мука – 300 г

Начинка

  • Яблоки – 3 шт.
  • Вода – 60 мл
  • Сахар – 80 г
  • Корица – ½ ч. л.
  • Грецкие орехи – 50 г

Приготовление

  1. Для теста смешайте мягкое сливочное масло с яйцом, сахаром, сметаной и растительным маслом. Добавьте ванилин и разрыхлитель, затем постепенно введите просеянную муку. Замесите гладкое тесто и уберите в морозильник на 15–20 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками и тушите с водой и сахаром на медленном огне до испарения жидкости. В конце добавьте корицу и измельченные орехи.
  2. Тесто раскатайте между листами пергамента, вырежьте круг диаметром 28 см. Остатки теста натрите на терке. Сформируйте пирог, выложив начинку и посыпав тертым тестом сверху. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 20 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым – наслаждайтесь!

Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.

тесто
пироги
яблоки
корица
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Хинштейн необычно отреагировал на сделку экс-главы Курщины со следствием
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.