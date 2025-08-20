Аромат яблок и корицы на весь подъезд! Готовим простейший пирог на масле! Этот ароматный пирог с нежным рассыпчатым тестом и сочной яблочной начинкой станет идеальным десертом к чаю. Корица и грецкие орехи придают ему особый шарм и насыщенный вкус.
Ингредиенты для теста
- Сливочное масло – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 50 г
- Сметана – 50 г
- Растительное масло – 50 мл
- Ванилин – по вкусу
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Мука – 300 г
Начинка
- Яблоки – 3 шт.
- Вода – 60 мл
- Сахар – 80 г
- Корица – ½ ч. л.
- Грецкие орехи – 50 г
Приготовление
- Для теста смешайте мягкое сливочное масло с яйцом, сахаром, сметаной и растительным маслом. Добавьте ванилин и разрыхлитель, затем постепенно введите просеянную муку. Замесите гладкое тесто и уберите в морозильник на 15–20 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками и тушите с водой и сахаром на медленном огне до испарения жидкости. В конце добавьте корицу и измельченные орехи.
- Тесто раскатайте между листами пергамента, вырежьте круг диаметром 28 см. Остатки теста натрите на терке. Сформируйте пирог, выложив начинку и посыпав тертым тестом сверху. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 20 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым – наслаждайтесь!
