Горстка муки, молоко и корица — пеку самую знаменитую эстонскую булку: с хрустящей корочкой и нежным мякишем

Есть в эстонской кухне выпечка, от которой просто невозможно отказаться. Представьте себе пышную, нежнейшую булку с ароматным мягким мякишем и хрустящей сладкой корочкой, щедро покрытой душистой корицей. Она идеальна к утреннему кофе, вечернему чаю или просто как маленькое утешение после долгого дня. Ее запах, разносящийся по всему дому во время выпечки, создает невероятное ощущение уюта и тепла. Это не просто булка, а настоящий кусочек балтийского гостеприимства и домашнего тепла, который готовится на удивление просто.

Для начала приготовим опару. Подогрейте 120 мл молока до теплого состояния, растворите в нем одну столовую ложку сахара из общего количества и 10 г сухих дрожжей. Оставьте на 10–15 минут в теплом месте, пока не образуется пышная пенная шапка. В глубокой миске смешайте 300 г муки, оставшийся сахар (около 60–70 г) и 1 чайную ложку соли. Влейте опару, добавьте одно яйцо и 80 г размягченного сливочного масла. Замесите однородное, немного липкое тесто. Сформуйте его в шар, смажьте растительным маслом, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Подошедшее тесто обомните и разделите на 4–6 равных частей. Скатайте из каждой шарики, выложите их в смазанную маслом форму, накройте и дайте порасходиться еще 30 минут. Смажьте булочки взбитым желтком и щедро посыпьте смесью из двух чайных ложек корицы и оставшегося сахара. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотисто-коричневой корочки.

