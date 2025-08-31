День знаний — 2025
31 августа 2025 в 18:38

Спасатели помогли медвежонку, сломавшему позвоночник после падения со скалы

В Красном Ключе специалисты спасли медвежонка со сломанным позвоночником

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Упавшего со скалы в Красном Ключе и сломавшего позвоночник медвежонка спасли зоозащитники из «Пин и Пуф», передает Telegram-канал Mash Batash. Кадры спасения появились в Сети.

Выяснилось, что косолапому малышу около года. По информации канала, рядом с ним ходит его мать. Медвежонка планируют отвезти в ветеринарную клинику.

Зверя заметили, когда он издавал пронзительные звуки и был не в силах пошевелиться. Малыш пролежал на земле два дня. Узнав об этом, зоозащитники тут же выдвинулись ему на помощь.

Ранее в Калининской ветклинике в Москве ветеринары провели операцию 10-летней собаке по кличке Майя. У нее обнаружили огромную опухоль весом 7 кг. На УЗИ у Майи визуализировались структуры, похожие на воспаление матки, но для точного диагноза потребовалось хирургическое вмешательство.

До этого во время квалификации Гран-при Нидерландов на трассе «Формулы-1» лиса перебежала путь болиду Ferrari. Пилот успел избежать столкновения с животным, продемонстрировав мастерство. Инцидент не повлиял на ход соревнований.

