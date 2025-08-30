День знаний — 2025
30 августа 2025 в 14:50

Организатора смертельного зиплайна арестовали в российском регионе

В Самарской области арестовали организатора зиплайна после гибели двух туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Самарской области арестовали на время следствия организатора зиплайна, с которого сорвались и погибли двое туристов, сообщает региональное СУ СК России. Предпринимателя заключили под стражу на два месяца.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого — организатора зиплайна в Кинельском районе — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в Кинельском районе недалеко от смотровой площадки между населенными пунктами Преображенка и Кривая Лука. Причиной смерти туристов стал обрыв троса, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В СК отметили, что пострадавший мужчина скончался на месте, а женщина умерла в тот же день в медучреждении.

Позже стало известно, что владельцем зиплайна оказался ранее судимый предприниматель, уже фигурировавший в ЧП с тяжелыми последствиями для участников его аттракционов. Он чудом избежал тюремного заключения в 2018 году из-за происшествия на мосту через реку Томь. В то время 22-летний предприниматель открыл в Северске экстремальный аттракцион с прыжками вниз на веревке. Однажды веревка оборвалась, и об лед сильно ударились мужчина и женщина.

Россия
Самарская область
аттракционы
смерти
туристы
СИЗО
