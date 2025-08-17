Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Россия и США добились эпического успеха на саммите глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, результаты встречи превзошли все ожидания.

У меня перед этим [саммитом] состоялось шесть раундов переговоров с президентом Путиным, и я считал, что мы добились некоторого успеха. Но достигнутый нами [на Аляске прогресс] оказался эпическим, это факт, — поделился Уиткофф.

Он добавил, что американская делегация делала то, что должна была.

Ранее Уиткофф заявлял, что Россия согласилась закрепить в законодательстве обязательство «не предъявлять территориальных претензий и не посягать на суверенитет европейских государств» после мирного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что такое решение принято в рамках договоренностей Москвы и Вашингтона. Спецпосланник также добавил, что США в рамках договоренностей предоставят Украине защиту по аналогии с пятой статьей НАТО.