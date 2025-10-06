На саммите СНГ планируют принять концепцию военного сотрудничества

На предстоящем саммите глав государств СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе, планируется принять ряд важных документов в сфере безопасности, включая Концепцию военного сотрудничества стран-членов содружества до 2030 года, заявил генеральный секретарь Сергей Лебедев в интервью агентству «Ховар». По его словам, всего на рассмотрение вынесут 19 вопросов.

На рассмотрение глав государств Содружества вносятся 19 вопросов. Среди документов, которые планируются к подписанию, значимое место принадлежит решениям, затрагивающим проблематику сотрудничества в области безопасности, борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, — поделился Лебедев.

По словам генсека, в пакет документов для подписания войдут программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы. Кроме того, ожидается принятие совместного заявления о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью и декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Таджикистан на следующей неделе. Он встретится с главой республики Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите СНГ. Кроме того, у российского лидера запланированы переговоры с другими представителями стран содружества.