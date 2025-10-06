Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:27

На саммите СНГ планируют принять концепцию военного сотрудничества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На предстоящем саммите глав государств СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе, планируется принять ряд важных документов в сфере безопасности, включая Концепцию военного сотрудничества стран-членов содружества до 2030 года, заявил генеральный секретарь Сергей Лебедев в интервью агентству «Ховар». По его словам, всего на рассмотрение вынесут 19 вопросов.

На рассмотрение глав государств Содружества вносятся 19 вопросов. Среди документов, которые планируются к подписанию, значимое место принадлежит решениям, затрагивающим проблематику сотрудничества в области безопасности, борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, — поделился Лебедев.

По словам генсека, в пакет документов для подписания войдут программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы. Кроме того, ожидается принятие совместного заявления о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью и декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Таджикистан на следующей неделе. Он встретится с главой республики Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите СНГ. Кроме того, у российского лидера запланированы переговоры с другими представителями стран содружества.

Россия
СНГ
саммиты
планы
декларации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
В России раскрыли «гиен» Европы
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.