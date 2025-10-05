Анонсирована поездка Путина за границу на следующей неделе Путин посетит Таджикистан на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин посетит Таджикистан на следующей неделе, передает телеканал «Россия 1». Он встретится с главой республики Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите СНГ в Душанбе 9 октября. Кроме того, у российского лидера запланированы переговоры с другими представителями стран содружества.

Владимир Путин поедет в Таджикистан на саммит глав государств — членов СНГ. Президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, — отмечают журналисты.

Ранее Путин поздравил Рахмона с днем рождения. Российский президент пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Путин также выразил уверенность, что встреча с Рахмоном получится конструктивной и плодотворной, а также послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодных связей двух стран.

Российский посол в Таджикистане Семен Григорьев между тем рассказал, что во время визита Путина в республику стороны обсудят широкий спектр тем, включая экономическое и гуманитарное взаимодействие. Также будут подняты вопросы по ситуации в регионе.