Врач назвал главную опасность домашних настоек

Домашние настойки на ягодах и травах содержат этиловый спирт, который разрушает организм, заявил LIFE.ru врач Алексей Решетун. Вопреки некоторым мнениям, этот напиток не станет менее вредной альтернативой другим видам алкоголя.

В отличие от самогона кустарного производства, содержащего опасные примеси, для настоек обычно используется относительно чистая спиртовая основа. Однако это не отменяет того факта, что основным повреждающим агентом в обоих случаях остается этиловый спирт, — подчеркнул Решетун.

Несмотря на то что домашние настойки могут содержать потенциально полезные травы или ягоды, этанол нейтрализует эти компоненты. Врач предупредил, что этиловый спирт нарушает работу печени, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала в новогоднюю ночь приготовить домашний морс вместо алкоголя. По ее словам, в качестве альтернативы спиртному могут выступить травяные чаи и соки из свежих фруктов.