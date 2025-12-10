ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:54

Врач назвал главную опасность домашних настоек

Врач Решетун: домашние настойки содержат этиловый спирт, разрушающий организм

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Домашние настойки на ягодах и травах содержат этиловый спирт, который разрушает организм, заявил LIFE.ru врач Алексей Решетун. Вопреки некоторым мнениям, этот напиток не станет менее вредной альтернативой другим видам алкоголя.

В отличие от самогона кустарного производства, содержащего опасные примеси, для настоек обычно используется относительно чистая спиртовая основа. Однако это не отменяет того факта, что основным повреждающим агентом в обоих случаях остается этиловый спирт, — подчеркнул Решетун.

Несмотря на то что домашние настойки могут содержать потенциально полезные травы или ягоды, этанол нейтрализует эти компоненты. Врач предупредил, что этиловый спирт нарушает работу печени, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала в новогоднюю ночь приготовить домашний морс вместо алкоголя. По ее словам, в качестве альтернативы спиртному могут выступить травяные чаи и соки из свежих фруктов.

алкоголь
напитки
здоровье
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дегтярев заявил, что МОК не допустит дискриминации спортсменов из России
Известного оперного певца зарезал собственный сын
В Госдуме назвали способ упростить регистрацию на поезда
«Желчь в чашке»: в США появился горячий шоколад с костным мозгом
«Это очень важно»: в Кремле остались довольны интервью Трампа
Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу
В Москве подвели итоги премии «ТОП-1000 российских менеджеров»
Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе
Депутат Рады заявил о причастности еще одного чиновника к делу Миндича
Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ
Объекты ВПК и ТЭК Украины попали под удар
Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики
Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО
Песков рассказал о переменах в тематике вопросов на прямой линии с Путиным
Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске
В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico
В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах
В США раскрыли, чем Трамп пугает Европу и Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.