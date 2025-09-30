Посол раскрыл тему визита Путина в Таджикистан Григорьев: во время визита Путина в Таджикистан будет обсуждаться экономика

Во время визита президента России Владимира Путина в Таджикистан 9 октября стороны обсудят широкий спектр тем, включая экономическое и гуманитарное взаимодействие, рассказал российский посол в республике Семен Григорьев, передает ТАСС. Также будут подняты вопросы по ситуации в регионе.

Соответственно, и круг обсуждаемых вопросов будет самый широкий. Это и экономика, и международная ситуация, и гуманитарное сотрудничество, и ситуация в регионе — вы знаете, что эта ситуация непростая и требует постоянного внимания. Поэтому мы ожидаем больших и интересных результатов от предстоящих переговоров, — сказал он.

Он добавил, что российского лидера в ходе поездки будет сопровождать высокопоставленная делегация. В нее входят министры, возглавляющие силовой, экономический и гуманитарный блок.

