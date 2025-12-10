В МИД России раскрыли истинную позицию Трампа по санкциям Лавров: Трамп не отменяет санкции против России и усиливает их

Администрация президента США Дональда Трампа не только не снимает введенные ранее ограничения против России, но и продолжает расширять санкционное давление, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава МИД России Сергей Лавров. Министр напомнил, что Трамп критиковал своего предшественника Джо Байдена за подрыв доверия к доллару и подталкивание стран БРИКС к созданию альтернативных финансовых механизмов.

И виноват в этом, конечно же, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер Соединенных Штатов не только не спешит отменить, но и наращивает, — сказал Лавров.

Министр добавил, что процесс поиска альтернативных систем платежей ускоряется, в том числе «не только в рамках БРИКС».

Лавров также отметил, что Россия ценит усилия президента США в организации диалога для разрешения украинского кризиса с помощью дипломатии. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон договорились продолжить работу в этом направлении.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что руководство Еврокомиссии и большинство членов НАТО отказываются признавать реалии кризиса на Украине. По его словам, Запад в «безнадежной политической слепоте» тешит себя иллюзией победить Россию.